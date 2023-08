US Open 2023 | Berrettini e Arnaldi al secondo turno

(Di martedì 29 agosto 2023) New York, 29 ago. - (Adnkronos) - Matteoaldel singolare maschile dell'US. Il romano batte il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 29, per 6-4, 6-2, 6-2 in 2h23'. "Era un match che presentava molte insidie perché ci conosciamo bene: sapevo di dover giocare una buona partita e ci sono riuscito. E sono contento. Ci sono stati tanti game combattuti e non è stato affatto facile", dicea SuperTennis. vanza anche Matteo. Il 22enne di Sanremo, numero 61 del mondo, all'esordio assoluto a New York, al primosupera l'australiano Jason Kubler, numero 87 del ranking Atp, ritiratosi per infortunio all'inizio delset, sul punteggio di 6-3, 1-0 (30-0) per il ligure dopo appena 50 minuti di ...

...la procura della Corte dei Conti del Lazio avrebbe avviato un'indagine sulla campagna promozionale del ministero del Turismo "to Meraviglia", con protagonista la Venere. . . 29 agosto... nessun amore in vista per la tennista che, in questi giorni, è partita alla volta degli Stati Uniti in occasione degli US. Il prestigioso torneo è entrato nel vivo ma, nonostante la tensione, ...Foto: ANSA/- A sinistra il sottosegretario Vittorio Sgarbi, a destra il conduttore Andrea Giambruno

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

NEW YORK (Stati Uniti) - Martina Trevisan batte la kazaka Yulia Putintseva (numero 78 al mondo) ed accede al 2° turno degli Us Open dopo un match maratona. L'azzurra infatti si è imposta con il ...Un inizio con il botto per Matteo Berrettini allo US Open 2023: il giocatore romano ha spazzato via il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-4 6-2 6-2, senza mai lasciare scampo al suo avversario ...