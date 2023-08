US Open 2023 | Berrettini e Arnaldi al secondo turno

(Di martedì 29 agosto 2023) Matteoaldel singolare maschile dell'US. Il romano batte il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 29, per 6 - 4, 6 - 2, 6 - 2 in 2h23'. "Era un match che ...

In tre set la Trevisan prosegue il suo cammino agli US: prima del prossimo match la tennista dovrà capire cosa siano stati quei fastidi muscolari che, nel terzo set, hanno costretto la chiamata ...Matteo Berrettini al secondo turno del singolare maschile dell'US. Il romano batte il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 29, per 6 - 4, 6 - 2, 6 - 2 in ... 29 agostoCon questo successo Medvedev è arrivato a quota 65 vittorie Slam (24 all'US, 21 in Australia, ... 29 agosto

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

New York, 29 ago. - (Adnkronos) - Matteo Berrettini al secondo turno del singolare maschile dell'US Open. Il romano batte il francese Ugo ...La seconda giornata degli US Open di tennis, ultimo Slam dell’anno, comincia bene per l’Italia. Matteo Arnaldi sbriga la pratica Kubler, che si ritira per infortunio dopo aver perso il primo set.