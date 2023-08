Us Open 2023 | Arnaldi | “Non era facile stare in campo | volevo quasi chiedere a Kubler di ritirarsi”

(Di martedì 29 agosto 2023) “Non è stato, non erain. Di partita ce n’è stata poca, si è fatto male nel secondo game già, ha sentito un crack e non ha più giocato. Sinceramente era molto difficile, vedevo che soffriva echiedergli diprima”. Lo ha detto Matteodopo aver vinto, per ritiro di, al primo turno degli Us: “La stagione è cominciata bene, poi ho avuto un piccolo calo. Ho cominciato a trovare il ritmo giusto, sto adeguando il mio livello a quello Atp, sono lontano in alcuni aspetti ma sono contento di trovare continuità. Devo partire dal servizio per migliorare”. E ancora: “Berrettini è la mia ispirazione così come gli altri italiani, sto arrivando ...

Il romano batte Humbert, il ligure sfrutta il ritiro di Kubler Matteo Berrettini al secondo turno del singolare maschile dell'US. Il romano batte il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 29, per 6 - 4, 6 - 2, 6 - 2 in 2h23'. Avanza anche Matteo Arnaldi. Il 22enne di Sanremo, numero 61 del mondo, all'esordio assoluto ...Attenzione per il pubblico italiani sul campo 5 per Berrettini - Humbert e sul campo 14 per Arnaldi Kubler Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti a vivere insieme il Day 2 dello UScon la ...

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

La prima vittoria azzurra di questo Us Open porta la firma di Matteo Arnaldi. Il 22enne di Sanremo, numero 61 del mondo, all’esordio assoluto a New York, supera l’australiano Jason Kubler, numero 87 ...Ottimo debutto agli US Open per Matteo Berrettini, che travolge il francese Ugo Humbert. 6-4, 6-2, 6-2 i parziali del successo del romano, che ora affronterà un altro transalpino: Arthur Rinderknech.