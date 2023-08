US Open 2023 | al via il tabellone maschile Rune out | fatica per Ruud Tsitsipas facile | fuori Musetti e gli altri azzurri

(Di martedì 29 agosto 2023) Volge al termine la prima giornata degli USin campo, che con Novak Djokovic arriva fino alla notte fonda americana tanto criticata (non a torto e non solo negli States) da Andy Murray andando verso il torneo. Diverse le situazioni non semplici da interpretare, e uno il colpo di maggior spicco. L’uscita di scena di Holgerapre una voragine nel suo spot per chi vuole andare agli ottavi di finale: potrebbe essere il momento della rivincita di Dominic Thiem, con l’austriaco vincitore su uno spento, irritante e anche irrispettoso Alexander Bublik, viste delle parole inqualificabili del kazako in campo: “Sono stanco di restituire carriere ai disabili”. Un’uscita davvero deprecabile. US: parte ilfemminile. Swiatek avanti facilmente, out Sakkari e ...

ROMAto inchieste. Per Daniela Santanchè c'è una nuova grana legale. Stavolta ha a che fare direttamente col suo operato da ministra del Turismo nel governo di Giorgia Meloni , non con le beghe da ..."Se aveste solo un'ora di tempo nei prossimi giorni per aiutarci a spostare i vasi, sarebbe un gesto estremamente prezioso per noi". Quando Andrea Tagliabue e Serena Pini, titolari dell'azienda ...Era stata più volte in ospedale e ogni volta la diagnosi con la relativa terapia non sembrava portare a una soluzione per una donna di 64 anni del Nuovo Galles del Sud in Australia alla quale è stato ...

Us Open 2023, tabellone, favoriti e dove vedere le partite in tv Corriere della Sera

Il Comune di Formigine si prepara ad accogliere i bambini nei nidi con una mattinata di benvenuto il 1 settembre. Il servizio riprenderà regolarmente dal 4 settembre con diverse tipologie. Il 23 ...Marco Cecchinato è stato eliminato dagli US Open 2023. Il tennista siciliano ha ceduto il passo al primo turno contro Roman Safiullin, che ha chiuso il match in poco più di un’ora di gioco. US Open, C ...