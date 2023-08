Uomini e Donne registrazione 29 agosto | in studio Federico Nicotera e Carola Carpinelli

...chiuso oggi con il sindaco che ringrazio e che ci permetterà di garantire al 118 spazi certamente più adeguati e consoni al delicato lavoro che viene quotidianamente svolto dallee dagli...Martedì 29 agosto 2023 si sono registrate le nuove puntate dicon tanti ospiti in studio. Ecco cosa è successo attraverso le anticipazioni del buon Lorenzo Pugnaloni e il video in apertura e chiusura del nostro articolo., ...Le prime registrazioni dihanno già regalato dei colpi di scena e quella di oggi non è stata da meno. Tra ospiti e nuovi scontri, Maria De Filippi ha avuto un bel da fare. Innanzitutto, ci sono stati dei ritorni ...

Sono sudati, sono sensuali, sono appassionati. Sono vecchi. Lo scatto che li ritrae fa parte di Elder Sex, nuovo libro di Marilyn Minter con immagini intime, ...Non mancheranno le polemiche nella nuova edizione di Uomini e Donne. Già dalle registrazioni in corso, sono emersi colpi di scena. In primis, ci sono stati dei ritorni nello studio di Canale 5, sia ...