Uomini e Donne | prime registrazioni | tronisti già nel mirino del web e un ritorno nel parterre degli over | Le pillole de La Velenosa

(Di martedì 29 agosto 2023) Allora, ledisono appena iniziate e già c’è tanta carne al fuoco. La settimana scorsa sono stati presentati i nuovie come già vi avevo detto sono: Cristian, Brando e Manuela Carriero. Poco dopo essere stati annunciati però sul web hanno iniziato a girare segnalazioni e indiscrezioni sui due ragazzi. Ebbene Brando dicono sia fidanzato e viva addirittura con la ragazza. Lei si è sbrigata a smentire ma sono circolate foto molto eloquenti. Cristian invece pare che fino all’8 agosto uscisse con la ex. Tanto che ci sono foto che lo mostrano in vacanza con lei. Ebbene se Brando non ha replicato Cristian invece ha spiegato come stanno le cose: “Per partecipare asia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. ...