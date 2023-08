Uomini e Donne | Arianna Cirrincione racconta come lei e Andrea Cerioli stanno vivendo la gravidanza | “Lui non dorme da un mese | io…

Leggi su isaechia

(Di martedì 29 agosto 2023)per diventare genitori e la curiosità di scoprire il sesso del bebè è quasi incontenibile. Più per l’ex tronista, che per l’ex corteggiatrice. I due si sono conosciuti sotto i riflettori die, a distanza di anni dal giorno della scelta, sono più uniti che mai.nelle ultime ore ha voluto confidare ai suoi followerquesti mesi di dolce attesa. A detta di lei,vive tutto con ansia e, fosse per lui, comprerebbe già i quaderni per le scuole superiori del loro bambino. Mentre lei si è detta più scaramantica e preferisce, proprio per questo, procedere per gradi. Ad alimentare ancora di più ...