Uomini e Donne anticipazioni | presentati i nuovi tronisti | assenti due volti storici

Leggi su velvetmag

(Di martedì 29 agosto 2023) Si sono riaccese ufficialmente i riflettori per, con la prima registrazione della stagione di giovedì 24 agosto. Il dating show tornerà in onda il prossimo 11 settembre con, che sono statida Maria De Filippi, e tante altre novità. Ecco cosa è accaduto. Al via una nuova stagione di, il dating show condotto da Maria De Filippi e commentato in studio da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Giovedì 24 agosto, infatti, si è tenuta la prima registrazione dell’edizione 2023-2024, in occasione della quale la “padrona di casa” ha introdotto i. Al contempo, non sono mancate alcune novità sul fronte del trono over, in base a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, sulla pagina ...