Università | in arrivo 10 | 8 milioni per il progetto in via Statuto | aule e uffici

(Di martedì 29 agosto 2023) IL FINANZIAMENTO . Stanziato dal ministero per riqualificare l’ex Accademia della Guardia di Finanza. Il via ai lavori di restyling è previsto per giugno 2024.

Ma con l'estate quasi alle spalle e l'dell'autunno, gli esperti cominciano a far suonare dei ... e di Fabio Scarpa, del Dipartimento di Scienze mediche dell'di Sassari. Nell'articolo, ...E' stata inoltre coordinatrice del progetto PON, finanziato dal Ministero dell'e della ... e dall'altra di salutare con gioia l'di Federica Govoni in quella che è la prima direzione ......salinara della città in cui il momento più emozionante ed evocativo sarà come sempre l'della ... Insieme all'di Bologna e realtà del territorio stiamo elaborando un progetto di ...