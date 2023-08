Una soluzione di automazione universale di Schneider Electric e Platinum Electrical Engineering per scalare il processo di cattura della CO2 basato sulle alghe di Brilliant Planet

(Di martedì 29 agosto 2023) Stezzano (BG), 29 agosto 2023 –, leader nella trasformazione digitalegestione dell’energia e dell’industriale, ha collaborato conalper realizzare unabasata su EcoStruxure Automation Expert per, un pioniere nelle tecnologie a basso costo per ladel carbonio basatausa lecome metodo economicamente accessibile per sequestrare in modo permanente e quantificabile l’anidride carbonica, a livello di giga-tonnellate. L’azienda coltiva enormi quantità di microin ...

"Dopo aver trovatoseria per Ita con un accordo con Lufthansa, Commissione Ue permettendo, e che a volte solleva problemi che difficilmente capiamo, ora è venuto il momento di dare...Mi auguro dunque che tutte queste considerazioni che ormai sono largamente condivise, possano convincere i due fronti contrapposti a trovare al più prestopositiva". Venezia 80 dunque,...Laideale a livello aziendale sarebbe ovviamente quella di sviluppare un proprio sistema ... ma in molti casi i costi sia di hardware che di sviluppo software sono ancora troppo alti per...

Zelensky apre a una “soluzione diplomatica” per la Crimea, e i russi rispondono con una nottedi bombe (91 dicono gli osservatori) sulla Zaporizhzhia: presi di mira 30 insediamenti, 49 ...Nel corso di questa estate si è parlato molto della pausa estiva a scuola, da molti considerata troppo lunga e problematica per molti genitori che non sanno a chi affidare i figli per così tanto tempo ...