Una sinistra armocromatica che | Lollobrigida spiana il Pd

(Di martedì 29 agosto 2023) Ieri si è tenuto il primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva. Diversi i temi affrontati: dai migranti al decreto legislativo per il riordino degli ammortizzatori e delle indennità all'introduzione di un sussidio per i lavoratori dello spettacolo. Presente anche un Dpcm su Tim, per rendere operativo il memorandum d'intesa firmato il 10 agosto tra il ministero dell'Economia e il fondo americano Kkr. Oggi è stata pubblicata su Il Giornale l'intervista concessa dal ministro dell'Agricoltura Francesco. L'esponente di Fratelli d'Italia ha chiarito il suo punto di vista sulle polemiche nate dalle frasi da lui stesso pronunciate sull'alimentazione ed è tornato a spiegare il ruolo della social card «Dedicata a te». "È un'operazione su più piani condotta per la prima volta insieme a Inps, Poste e Comuni che ha consentito un intervento solidale ...

battaglia portata avanti contro l'ipocrisia della. Che, in Italia, impone da sempre modelli culturali. E pretende che, chi non si adegua, venga sbattuto fuori dal 'sistema'. Il maestro ...E' in programma per le 18 di questo pomeriggio, al Parco Verde,manifestazione organizzata dai ... Anche il deputato di Alleanza Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha fatto sapere che ..."Purtroppo per tanti anni nessuno, anche quelli che aoggi si lamentano col governo, ha ... che a volte speculano sull'accoglienza considerandolaragione di profitto, si potrebbe pensare ...

La sinistra spera nei neofascisti - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Con l’assenza sistematica del Sindaco assistiamo ad una amministrazione retta dalla vicesindaca Tanti che si scaglia con rancorosità e acredine verso chiunque critichi l’operato dell’amministrazione, ...E la sinistra radicale francese parla di “polizia dell’abbigliamento ... Abaya proibito a scuola in Francia “Entrando in una classe non si dovrebbe essere in grado di identificare la religione degli ...