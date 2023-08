Una ciclista è stata uccisa da un camion a Milano

Leggi su agi

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI - Una donna in bicicletta èinvestita eda unin via Caldara all'altezza di piazza Medaglie d'Oro a, in zona Porta Romana. È successo poco prima delle 10. Inutile, purtroppo, l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno solo conto il decesso della vittima, una ventinovenne. I rilievi sono affidati alla Polizia locale.