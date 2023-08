Un turista nell' ottovolante della giustizia | gli rubano l' identità e viene arrestato

(Di martedì 29 agosto 2023) L'assurda vicenda giudiziaria di un ungherese a cui hanno rubato i documenti, poi utilizzati per aprire e far fallire alcune società in Lombardia. Condannato a Milano, è statouna volta messo piede a Roma e ha passato 13 giorni a Rebibbia

... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ...'interrogazione Pagliaro chiede se si intenda adottare in via di autotutela un provvedimento di ...... emerge un profilo delitaliano sempre più digitale. Lo studio rivela anche che gli ...l'opportunità di collaborare con clienti e partner in tutto il mondo per integrare la sostenibilità'...TURISMO, ONORATO A SANGIULIANO: 'BASTA POLEMICHE'ANNO DEI RECORD DEL TURISMO PER ROMA'. 'Roma quest'anno batterà ogni record sugli arrivi ...tipo sarebbe comprensibile se avanzata da un, ...

Turismo, Onorato a Sangiuliano: “Basta polemiche nell’anno record del turismo per Roma” AbitareaRoma

L’episodio viene collocato nell’arcipelago di La Maddalena. Sarebbe un’aggravante: quella è zona a protezione totale. E l’ondata di indignazione ha montato in poche ore. Testa, chiamato in causa, ha ...Il giudice all'udienza ha convalidato l'arresto dei carabinieri e, come chiesto dal pm, ha imposto ai tre il divieto di dimora nella Capitale.