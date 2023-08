Un posto al sole | spoiler mercoledì 30 agosto | Roberto umilia Lara!

(Di martedì 29 agosto 2023) Lunedì 28sono tornati su Rai 3 i nuovi appuntamenti con gli episodi di unal. Nella puntata del 29si rifiuterà di accettare la proposta di Lara di vivere insieme ma si sentirà comunque molto distante da Marina e in collera con lei. Intanto Damiano comincerà ad avvicinarsi a Eugenio per avere maggiori informazioni sulle indagini in corso. Rosa invece L'articolo proviene da KontroKultura.

Dopo la pausa estiva di due settimane in cui sono andate in onda delle puntate speciali, ieri sera è tornato Unal, la soap più longeva della televisione italiana che fa compagnia ai telespettatori di Rai3 da più di 26 anni. Una delle colonne portanti di Upas è il portiere di Palazzo Palladini, ...... ha aggiunto don Patriciello rimarcando che non lascerà mai dale persone. 'Oggi il presidente ... Mi auguro avvenga quanto accaduto con i carabinieri, oggi vicini alla gente dele visti non ......guidato da ricercatrici e ricercatori dell`Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) si è... ed è alimentato da un buco nero la cui massa è pari a un miliardo e mezzo di volte quella del. La ...

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 30 agosto 2023 Mercoledì 30 agosto 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un momento di ...Un posto al sole non andrà in onda venerdì 8 settembre per lasciare spazio su Rai 3 alla Diamond League di atletica leggera, giovedì 7 però ci sarà un doppio episodio. Intanto le anticipazioni delle ...