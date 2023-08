Un lupo lo trovi Stupro di Palermo | fango rosso su Giambruno | richiesta choc del Pd

(Di martedì 29 agosto 2023) Andreascatena la sinistra. Il motivo? Le parole del conduttore di Diario del Giorno che, nella puntata del 28 agosto su Rete 4, è tornato sugli stupri degli ultimi giorni. Da quello dia quello di Capodanno a Roma. Il dibattito è iniziato infatti con la lettera inviata dal padre di una ragazza violentata nella Capitale alla vittima dicon la chiosa: "Sei sola". Da qui l'intervento dell'avvocato Annamaria Bernardini De Pace che spiega che serve un cambio di approccio nell'educazione dei genitori verso le ragazze introducendo un meccanismo di "autotutela preventiva". E ancora, a prendere la parola è Pietro Senaldi. Il condirettore di Libero, dopo aver condannato i violentatori, aggiunge: "Le ragazze hanno il diritto di non essere violentate ma purtroppo la realtà non rispetta i diritti – dice il giornalista -, ...

