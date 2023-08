«Un aiuto per via Moroni» | quando un’intera comunità è chiamata a farsi «casa»

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 29 agosto 2023) Lo scorso 21 agosto, un incendio ha reso inagibili una quarantina di unità immobiliari in via, nel cuore della città. Per sostenere i circa cinquanta cittadini che sono rimasti senzae senza beni di prima necessità e fornire loro sostegno psicologico e legale, L’Eco di Bergamo, la Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo e il Comune hanno proposto cinque microprogetti che possono essere sostenuti con una donazione sul portale Kendoo. Ecco come contribuire