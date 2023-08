Ultime Notizie – Volo da incubo per maltempo | terrore in aereo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 29 agosto 2023) Unda, con l’instabile per il. Estela Orts, ginnasta spagnola oggi protagonista di show e spettacoli acrobatici, documenta ildada Alicante a Mallorca, mentre le isole Baleari venivano sferate da pioggia e venti a 130 km orari. “L’ha cominciato a perdere quota, questi momenti sono sembrati un’eternità prima che tornasse stabile. Il pilota ha provato ad atterrare, ma dopo 2 tentativi ha ripreso quota: ha deciso di tornare ad Aliante”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione