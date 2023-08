Ultime Notizie – “Se non ti ubriachi il lupo lo eviti” Polemica su Andrea Giambruno

(Di martedì 29 agosto 2023) E’su, giornalista di Rete 4 e compagno della premier Giorgia Meloni. Durante la puntata di Diario del Giorno (ospite Pietro Senaldi), in cui si affrontavano i recenti casi di violenza sessuale che hanno scosso l’opinione pubblica, come quelli di Palermo e Caivano,ha affermato: “Se tu vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento dice Senaldi e nessun tipo di inciampo – però sedi ubriacarti e di perdere i sensi, magarianche di incorrere in determinate problematiche e poi rischi effettivamente che illo trovi”. Parole che hanno scatenato un vespaio. “alle donne: per non essere stuprate evitate di ubriacarvi, perché c’è ‘il rischio ...

Nellesettimane le proiezioni di crescita sono state riviste al rialzo, in particolare negli ... *Portfolio Manager di Twenty Four (Vontobel Boutique) "Il contenuto dellee delle ...Sarà in Cina il primo viaggio all'estero del presidente russo da quando la Cpi ha spiccato il suo mandato di arresto internazionale. Kiev accusa: nella notte Zaporizhzhia bombardata 91 volte, 49 ...... e la Honda ha vinto in 11 occasioni, quindi se non qui, quando potrebbero tornare alla vittoria Certo, il periodo non è facile - e qui arrivano le brutte- perché nelle7 gare ...

Guerra, Kiev: nella notte Zaporizhzhia bombardata 91 volte. LIVE Sky Tg24

Sulle parole di Ciofani dopo Cremonese-Bari: “Daniel ha ragione: nelle ultime due settimane però ho visto una squadra sempre più squadra, sempre più chiara, sempre più motivata. Questo è il percorso ...colpevolizzando queste ultime per come si vestono o per quello che fanno, determina un problema per la cultura del nostro Paese, sdoganando i peggiori comportamenti a danno delle donne". "Quello che ...