Ultime Notizie – “Se dici fesseria in tv | sai di chi è colpa”

(Di martedì 29 agosto 2023) “Quandounacol botto, e mezzo mondo ti salta addosso, sai bene a chi dare la”. Enrico Mentana, direttore del Tg di La7, con un post su Facebook interviene nella discussione sulle parole pronunciate da Andrea Giambruno. Il giornalista di Rete4, compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un ampio dibattito anche sul tema degli stupri ha affermato che “se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”. “Ok, la linea è questa: se esci di casa non puoi poi lamentarti che son venuti i ladri. Se vai allo stadio a fare il tifo non puoi sorprenderti perché dei violenti ti menano. Se esci col portafogli per fare la spesa e te lo rubano, beh te la sei cercata -scrive Mentana-. Se sei donna e vai in giro la sera in minigonna ...