Ultime Notizie – Roma | prova a investire prete anti-spaccio | le ultime notizie

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 29 agosto 2023) Ildi Tor Bella Monaca don Coluccia, durante la marcia della legalità in corso in via dell’Archeologia, a, è stato avvicinato da un uomo in sella a uno scooter di grossa cilindrata. Dopo uno scambio di battute, il centauro, all’altezza delle strisce pedonali, hato a investirlo, non riuscendoci e investendo invece l’agente della scorta del sacerdote. Nel frattempo i poliziotti presenti sul posto hanno sparato due colpi, uno dei quali ha colpito all’avambraccio l’aggressore, subito dopo bloccato e fermato. Illeso don Coluccia, mentre l’agente di scorta investito, non in pericolo di vita, è stato ricoverato al Casilino insieme all’aggressore in stato di fermo. (di Silvia Mancinelli) Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione