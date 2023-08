Ultime Notizie Roma del 29-08-2023 ore 20 | 10

(Di martedì 29 agosto 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione la guerra in Ucraina Kiev prova ad avanzare ulteriormente sul fronte Sud una soluzione politica piuttosto che militari sulla prima è possibile dichiarato ieri il presidente ucraino di rimskij penso che sia possibile portare la smilitarizzazione della Russia su questo territorio sul campo Gli ucraini si stanno muovendo E sud-est durante la notte e truppe russe hanno bombardato la regione di zaporizhia per 91 volte sono stati presi di 30 insediamenti 49 edifici e infrastrutture sono stati distrutti Intanto il leader e fondatore del gruppo Wagner prigogine potrebbe essere sepolto oggi a San Pietroburgo lo riferiscono i media locali che parlano di un notevole dispiegamento di forze dell’ordine davanti al cimitero e dell’installazione di Metal Detector nel ...

Ucraina, media:'Putin ha accettato invito Xi, in Cina a ottobre LIVE Sky Tg24

