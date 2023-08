Ultime Notizie Roma del 29-08-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 agosto 2023)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione e buonasera dalla redazione al microfono Giuliano andiamo in Russia in apertura il presidente Vladimir Putin e non partecipare funerali del capo della Wagner prigogine l’ha detto il portavoce del Cremlino pskov Aggiungendo che non ci sono ancora informazioni precise su quando dove In quale forma si svolgeranno le esequie stringenti misure di sicurezza al cimitero di San Pietroburgo solitamente riservato alle sue culture in Italy con chiusure stradali in tutta la zona circostante stanno Alimentando sui social Russo figurazioni sulla possibilità che l’inumazione di prigogine posso venire proprio lì lo riporta la CNN Tuttavia per il momento non ci sono conferme ufficiali sul luogo di sepoltura del fondatore della milizia paghi tu le date del funerale mese si svolgerà in forma privata oppure ...