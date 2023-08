Ultime Notizie Roma del 29-08-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno lavora in un altra dichiarazione in campo di battaglia con chi è perché prova ad avanzare ulteriormente tutte pronte su da una soluzione politica piuttosto via Militari sulla clima è possibile dichiarato ieri il presidente ucraino zielinski penso che sia possibile portare la militarizzazione della Russia su questo territorio sul campo Gli ucraini si stanno muovendo E sud-est durante la notte e truppe russe hanno bombardato la regione di zaporizhia per 91 volte sono stati presi di 30 insediamenti 49 difficile infrastrutture sono stati distrutti Intanto il leader e fondatore del gruppo macchine del frigo viene potrebbe essere sepolto oggi a San Pietroburgo lo riferiscono i media locali che parlano di un notevole dispiegamento di forze dell’ordine davanti al cimitero e dell’installazione ...