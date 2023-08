Ultime Notizie Roma del 29-08-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

siete moto ieri il primo Consiglio dei Ministri dopo l'estate diversi temi dai migranti al Decreto Legislativo per il riordino degli ammortizzatori e dell'indennità l'introduzione di un sussidio per i lavoratori dello spettacolo presente anche un dpcm su Tim per rendere operativo il memorandum d'Intesa firmato 10 agosto dal Ministero dell'Economia e il fondo americano kkr Inoltre deliberato la nomina di Alessandro Cattaneo consigliere diplomatico aggiunto della Premier Giorgia Meloni il piatto forte del Consiglio dei Ministri però era la manovra il governo pakistano ha fatto la consegna Alle autorità italiane di sciabbarabba XI padre di Tam la notizia è stata confermata la G dal suo legale di mahmood ha contattato telefonicamente in Pakistan axar riferisce che è ...