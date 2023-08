Ultime Notizie Roma del 29-08-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono due maggiorenni indagati per i presunti abusi sessuali avvenuti a Caivano in provincia di Napoli nei confronti di due bambini di 10 e 12 anni i giovani hanno 1918 anni sono entrambi a piede libero il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l’intenzione di recarti a Caivano accogliendo l’invito di Don Maurizio patriciello dopo le violenze al Parco Verde il premier nel corso del Consiglio dei Ministri ha precisato che il governo punta a bonificare l’aria per la criminalità non esistono zone Franche Don patriciello ha detto di essere grato la meloni ha mostrato sensibilità da credente ringrazio il Signore che ci dà la forza di andare avanti e di non arrenderci ad rivoltiamo ora pagina secondo il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ...