Ultime Notizie Roma del 29-08-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 agosto 2023)dailynews radiogiornale lunedì 28 agosto Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Protezione Civile attivato l’allerta rossa e sugli estremi bacini settentrionali della Lombardia per rischio idrogeologico allerta arancione in friuli-venezia Giulia Liguria prov di Bolzano Ampi settori del Piemonte parte della Toscana e sul Veneto l’avviso e giallo infine su Abruzzo cidentale campagna parte dell’Emiliagna il resto di Toscana venne Piemonte sul Lazio parte del Molise provincia autonoma di Trento su Ampi settori della Sardegna in Umbria e sulla Valle d’Aosta la guerra in Ucraina le forze russe hanno attaccato 8 comunità nella regione nord-orientale Ucraina sumy Nell’aria si sarebbero verificate 171 esplosioni lo scrive The Killing dipendente Aggiungendo che le 6 Mosca sparato al confine 22 volte colpendo la ...