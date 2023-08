Ultime Notizie – Polonia | 25 treni fermati da hacker | è risuonato l’inno russo

(Di martedì 29 agosto 2023) L’operatore ferroviario polacco Pkp ha denunciato l’azione di gruppi diche hanno utilizzato segnali radio per fermare 25passeggeri nel Paese. Durante le soste si è sentitoe un discorso di Vladimir Putin. Stando a un portavoce delle ferrovie, citato dall’agenzia di stampa Pap, i convogli sono stati bloccati in quattro regioni intorno alle 13 di oggi. I passeggeri non hanno corso pericoli e ihanno potuto riprendere la loro corsa con un leggero ritardo. Negli ultimi giorni si sono verificati diversi attacchi simili alla rete ferroviaria polacca, che serve da principale mezzo di trasporto per gli aiuti militari occidentali all’Ucraina. La polizia di Bialystok, nell’est del Paese, aveva già arrestato domenica due uomini, tra cui un agente di polizia, che avevano fermato ...

...tecnologie di Snapchat Come dicevamo in Snapchat c'è tanta tecnologia di ultima generazione. Ad esempio è già possibile provare lo smalto e fare shopping in Realtà Aumentata. Tutte le...Andrea Giambruno , compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nonché conduttore su Rete4 di Diario del Giorno , in trasmissione ha parlato delleviolenze sessuali avvenute a ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Ucraina, media:'Putin ha accettato invito Xi, in Cina a ottobre LIVE Sky Tg24

L’Ascoli è vicino a chiudere un doppio colpo. Arriva Ilja Nestorovski, ex Udinese, rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza in A con i friulani e, sulla trequarti tentativo per il ritorno di Fabio ...Cifre da record sugli sbarchi avvenuti lo scorso 26 agosto, quando si sono registrati - secondo il cruscotto del Viminale - 3.042 arrivi, il numero più alto degli ultimi mesi (nello stesso periodo ...