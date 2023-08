Ultime Notizie – “No alla separazione delle carriere”

(Di martedì 29 agosto 2023) “Ladei magistrati provocherebbe una forte ed inevitabile perdita di indipendenza del pubblico ministero che, non essendo più organo di giurisdizione, è inevitabilmente sottopostodipendenza di altri poteri”. A lanciare l’rme, in una intervista all’Adnkronos, è l’ex Procuratore aggiunto di Palermo Leonardo Agueci, uno degli oltre 500 magistrati firmatari dell’appello inviato al ministro della Giustizia Carlo Nordio contro la riforma della. L’ex magistrato, che ha coordinato le più importanti inchieste antimafia a Palermo e in passato si è occupato di terrorismoProcura di Roma, ci tiene subito a sottolineare che i firmatari non hanno “potere di interferenza” ma “è ...

Micozzi spiega anche che l'aumento dei casi rilevati nellesettimane in Italia "non è dovuto ancora alla nuova variante 'Pirola', di cui per ora non risultano segnalati casi da noi. Ma come ...Il Superbonus è un argomento molto discusso dopo che oggi la premier Meloni ha parlato di truffa allo Stato . Il tema è in primo piano da tempo e molti si chiedono quanto questa misura sia ...... i numeri vincenti ARTICOLO SUCCESSIVO Salerno, l'ASL di Pastena richiama il personale sul vestiarioZerottonove Salerno, l'ASL di Pastena richiama il personale sul vestiario 29 Agosto ...

Guerra, Kiev: nella notte Zaporizhzhia bombardata 91 volte. LIVE Sky Tg24

In calo la Lazio, quotata a 23. CAPOCANNONIERE - Victor Osimhen, vincitore dell'ultima classifica marcatori, ha iniziato alla grande con tre centri nelle prime due uscite. Lo stesso ha fatto Lautaro ...Come il Corriere ha più volte scritto negli ultimi mesi, gli Stati Uniti e gli alleati occidentali da tempo suggeriscono a Zelensky di inserire il destino della Crimea in una trattativa più ampia.