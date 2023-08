Ultime Notizie – Migranti Lampedusa | tregua sbarchi | quasi 3600 nell’hotspot

(Di martedì 29 agosto 2023) Prosegue ladi. Sono 3.593 ipresenti questa mattina all’hotspot dell’isola. Tra loro ci sono 289 minori non accompagnati. Dopo il record didei giorni scorsi nelle24 ore nella notte non si sono registrati nuovi arrivi. Continuano intanto senza sosta i trasferimenti deidall’hotspot. E’ previsto per questa mattina il trasferimento di 600sulla nave militare Mimbelli destinazione Augusta. Previsto poi il trasferimento di 500 persone con la Nave Galaxy con destinazione Porto Empedocle. Inoltre è previsto il trasferimento di 448a bordo della naveda cala Pisana con destinazione Trapani. Previsti, infine, per oggi 4 voli di 70 ...

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 552 . Continuano le indagini e le speculazioni sulla morte dell'ex leader della Wagner. Yevgeny Prigozhin potrebbe essere stato ucciso, secondo alcuni infatti ...Tra le altreinternazionali riferite alla situazione ucraina segnaliamo che il Colonnello ... I combattimenti sono in corso nei boschi, gli ucraini hanno lanciato in battaglia le loro...Lindstrom pronto per il Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra, Kiev avanza a Sud. Zelensky: "Su Crimea possibile soluzione" Sky Tg24

Esploso con la maglia dell'Eintracht Francoforte, il giovane centravanti francese Kolo Muani potrebbe fare il suo approdo in Ligue 1 nelle prossime ore ...Questa mattina è sceso ulteriormente il prezzo di uno degli smartphone più desiderati, Google Pixel 7. Meglio affrettarsi: i prezzi cambiano spesso, non è detto che costerà così ancora per tanto, vist ...