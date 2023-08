Ultime Notizie – Lukaku a Roma | il volo dell’aereo ‘in diretta’ | ecco dov’è

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 29 agosto 2023) Romelusta per arrivare ae i tifosi giallorossi seguono, metro dopo metro, l’aereo che porterà il centravanti belga da Bruxelles all’aeroporto di Ciampino, dove l’atterraggio è previsto attorno alle 17. Dan Friedkin, proprietario della, è ai comandi del jet decollato da Luton, in Inghilterra, e arrivato verso Bruxelles. Ilè stato seguito in tempo reale su Flightradar da oltre 5000 persone, tutti tifosi dellacon ogni probabilità. Inutile sottolineare che nessun altro, sul sito specializzato, ha raggiunto tanti follower. Il record è stato battuto poco prima delle 16, quando l’aereo è decollato da Bruxelles con destinazioneseguito su Flightradar da circa 15mila persone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...