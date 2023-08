Ultime Notizie – “La Cattura” di Messina Denaro nel libro di de Lucia e Palazzolo

(Di martedì 29 agosto 2023) «L’indagine che ha portato all’arresto di Matteoè stata parecchio movimentata sino alla fine, nulla era scontato, abbiamo anche rischiato di fallire – racconta il procuratore Maurizio de– le prime ricerche nel registro dei tumori, per provare a interpretare il pizzino ritrovato a casa della sorella del latitante, non avevano infatti portato proprio a nulla. E sembrava non ci fossero altre strade». I retroscena dell’arresto del padrino delle stragi, avvenuto il 16 gennaio scorso dopo 30 anni di latitanza, diventano unedito da Feltrinelli. Si intitola: “La– i misteri di Matteoe la mafia che cambia”. A firmarlo, il procuratore capo di Palermo Maurizio dee l’inviato di Repubblica Salvo ...

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 552 . Continuano le indagini e le speculazioni sulla morte dell'ex leader della Wagner. Yevgeny Prigozhin potrebbe essere stato ucciso, secondo alcuni infatti ...Tra le altreinternazionali riferite alla situazione ucraina segnaliamo che il Colonnello ... I combattimenti sono in corso nei boschi, gli ucraini hanno lanciato in battaglia le loro...'Penso che sia possibile forzare politicamente la smilitarizzazione della Russia su questo territorio' ha detto il presidente ucraino. Sul campo, gli ucraini si stanno muovendo a sud - est del ...

Guerra, Kiev avanza a Sud. Zelensky: "Su Crimea possibile soluzione" Sky Tg24

Risulta che la Prefettura di Firenze abbia inviato ultimamente 40 migranti a Castagno d’Andrea, 60 a San Pellegrino (nel Comune di Firenzuola, ndr) e ne vuole inviare altri 40 a Palazzuolo in una ...La guerra in Ucraina è arrivata al suo 552esimo giorno. Ecco tutti i principali aggiornamenti in diretta di martedì 29 agosto 2023 ...