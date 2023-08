Ultime Notizie – Inizio scuola 2023-24 | ecco quando si torna in classe regione per regione

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 29 agosto 2023) Mancano pochi giorni all’del nuovo anno scolastico-2024. La prima campanella non suona per tutti lo stesso giorno. I primi a sedersi sui banchi disaranno, il 5 settembre, gli studenti di Bolzano, mentre in Toscana, Emilia Romagna e Lazio il primo giorno arriverà il 15. Nelle altre regioni il via è scadenzato tra l’11 e il 14. Ponti e vacanze Il calendario continua con i ponti previsti, in occasione dei quali le scuole autonomamente possono decidere di aggiungere uno o due giorni di vacanza. Quest’anno il 1 novembre cade di mercoledì; l’8 dicembre di venerdì; il 25 aprile di giovedì e il 1 maggio di mercoledì. Al di là dei ponti agli studenti preme l’arrivo delle vacanze di Natale, 15 giorni circa di stacco dal 23 dicembre al 7 gennaio, anche se non è uguale per tutte le regioni. Quanto alle vacanze di Pasqua, che ...