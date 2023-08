Ultime Notizie – Guerra Ucraina Russia | le ultime notizie e le news di oggi 29 agosto

(Di martedì 29 agosto 2023) Due droni ucraini sono stati distruttidalle difese aeree russe a sud di Mosca, nella regione di Tula. Ad annunciarlo, una nota del ministero della Difesa russo: “Il tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando due droni di tipo aereo contro le strutture della Federazione Russa è stato sventato questa mattina”, si legge nella nota. Come ricorda la Cnn, nellesettimane i funzionari russi hanno segnalato quasi quotidianamente attacchi di droni ucraini e tentativi di attacchi sul suolo russo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Tra le altreinternazionali riferite alla situazione ucraina segnaliamo che il Colonnello ... I combattimenti sono in corso nei boschi, gli ucraini hanno lanciato in battaglia le loro...'Penso che sia possibile forzare politicamente la smilitarizzazione della Russia su questo territorio' ha detto il presidente ucraino. Sul campo, gli ucraini si stanno muovendo a sud - est del ......di Falconara grazie all'utilizzo delle immagini di video sorveglianza I FATTI Secondo le...comunale e di tutta la città il Sindaco di Ancona Daniele Silvetti in merito all'uccisione "...

Guerra, Kiev avanza a Sud. Zelensky: "Su Crimea possibile soluzione" Sky Tg24

Risulta che la Prefettura di Firenze abbia inviato ultimamente 40 migranti a Castagno d’Andrea, 60 a San Pellegrino (nel Comune di Firenzuola, ndr) e ne vuole inviare altri 40 a Palazzuolo in una ...La guerra in Ucraina è arrivata al suo 552esimo giorno. Ecco tutti i principali aggiornamenti in diretta di martedì 29 agosto 2023 ...