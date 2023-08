Ultime Notizie – giudici | quando inizia e dove vederlo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 29 agosto 2023) ‘Italia’s Got Talent‘ approda su Disney+ dal primo settembre, con due puntate a settimana, per un totale di 9 appuntamenti (6 di Auditions, 2 semifinali e la finale), e con tante novità ad arricchire la formula consolidata delle esibizioni più strabilianti messe al voto di 4. Nuovi sono infatti due dei: accanto ai ‘veterani’ Mara Maionchi e Frank Matano arrivano due beniamini dei teenager. Il primo è Khaby Lame, influencer e tiktoker senegalese naturalizzato italiano famoso in tutto il mondo per i suoi video-reaction muti di genere comico pubblicati su TikTok, la seconda è la cantante e performer Elettra Lamborghini. E nuovi sono anche i conduttori: Aurora e Fru dei The Jackal. Un cast che assicura un’edizione ad alto tasso di ironia e risate. “Siamo molto fieri di avere questo compito. Siamo gli unici conduttori under 30 con gli ...