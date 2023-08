Ultime Notizie – Europei volley 2023 | Italia-Francia 3-0 | azzurre in semifinale

(Di martedì 29 agosto 2023) L’batte laper 3-0 (25-14, 29-27, 25-13) oggi a Firenze nei quarti di finale deglifemminili di pallavoloe si qualifica per le semifinali. Ledel ct Mazzanti affronteranno, il primo settembre a Bruxelles, la vincente del quarto di finale tra Turchia e Polonia che si affrontano domani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Samsung ha svelato le sue memorie GDDR7 nel mese di luglio, promettendo che questemiglioreranno del 40% le performance delle schede video su cui verranno montante, garantendo al contempo una ...... non ancora perfetta (resta qualche sbavatura), ma certo molto più cinica che nelledue ... Pietrini: 'Le parole di Sylla ci hanno svegliato' Leggi i commenti Volley: tutte le29 agosto - ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Calciomercato, news di oggi in diretta: Lukaku è a Roma, visite concluse. Milan, offerta ufficiale per Taremi. Inter ... Sport Fanpage

La prima cattiva notizia per i bilanci familiari arriva dai costi dell’energia: gas e petrolio sono saliti nel corso delle ultime settimane e ora andranno a incidere sulle bollette e sulle spese per i ...Mercato ora per ora È fatta per l'arrivo alla Lazio di Matteo Guendouzi in prestito con È fatta per l'arrivo alla Lazio di Matteo Guendouzi in prestito con obbligo di riscatto. Il Marsiglia ha ...