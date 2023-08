Ultime Notizie – Calcio | proposta di legge per la tutela degli arbitri | cosa contiene

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 29 agosto 2023) Basta con glidivittime di violenze sui campi di gioco. Fratelli d’Italia scende in campo in difesa delle ex giacchette nere, pensando a unadidei direttori di gara, con Daspo e aggravanti di pena per chi si scaglia contro i fischietti, come non di rado accade sui campi di gioco del Belpaese. Il proponente dellaalla Camera, il deputato meloniano Alfredo Antoniozzi ricorda come secondo gli ultimi dati registrati, relativi a biennio 2018-2019 siano stati “oltre 450 gli episodi di violenza” contro i direttori di gara “gran parte dei quali verificatisi nelle categorie inferiori (prima, seconda e terza categoria) o in quelle in cui giocano i più piccoli (juniores, allievi e giovanissimi) ad opera di giocatori, dirigenti o soggetti estranei”. Il testo, ancora in ...