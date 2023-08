Ultime Notizie – azzurri agli ottavi | le ipotesi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 29 agosto 2023) La Repubblica Dominicana batte l’Angola per 75-67 nel match della terza giornata del Gruppo A dei Mondiali di basket 2023 e con 3 vittorie si qualificadi finale come prima del girone. L’Italia, che alle 14 italiane affronta le Filippine, non può più arrivare prima nel girone ma si qualificherebbe come seconda in caso di vittoria e anche in caso di sconfitta con uno scarto non superiore11 punti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione