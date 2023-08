Ufficiale | Lindstrom è un nuovo giocatore del Napoli | l’annuncio di ADL

... era arrivata la propostada parte del Psv: 10 milioni di euro più 5 di bonus al Napoli. Per un esterno che saluta, uno è pronto ad arrivare: visite mediche per, che in mattinata ...E intanto arrivaNella giornata di sabato, era arrivata la propostada parte del Psv : 10 milioni di euro più 5 di bonus , con l'obiettivo di riportare in Olanda l'ex Hirving ...Calciomercato Napoli - Sono terminate le visite mediche di Jespera Villa Stuart, col giocatore che si appresta quindi a diventare un nuovo giocatore del ...attende solo l'annuncio...

Lindstrom al Napoli: è ufficiale l'ingaggio del danese Goal Italia

SSCN- Nuovo colpo di mercato per il Napoli. Dopo gli arrivi di Natan e Cajuste, i partenopei acquistano Lindstrom dell'Eintracht Francoforte. L'esterno danese approda all'ombra del Vesuvio con la form ...29.08 16:45 - TMW - Lozano al PSV, programmate le visite mediche: al Napoli anche il 15% sulla futura rivendita, ecco le cifre e tutti i dettagli dell'affare 29.08 14:22 - MERCATO - Schira: "E' fatta ...