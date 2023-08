Ucraina | Tass | ' incontro Putin-Erdogan prima di Assemblea generale Onu'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Mosca, 29 ago. (Adnkronos) - Il presidente turco Recep Tayyipprevede di incontrare il suo omologo russo Vladimira settembre,dell'inizio della 78esima sessione dell'delle Nazioni Unite, prevista per il 19. Lo ha riferito allauna fonte negli ambienti politici di Ankara. "si incontrerannodell'apertura dell'. Non più tardi. La data definitiva è ancora in fase di accordo, ma ciò avverràdell'delle Nazioni Unite", ha detto la fonte, aggiungendo che le parti intendono "dibattere attentamente sulle prospettive di una soluzione pacifica" del ...