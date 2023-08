(Di martedì 29 agosto 2023) Mosca, 29 ago. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin non ha mai sollevato il tema delleanti-russe con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, con il presidente francese Emmanuel Macron o con idi altri paesi che leintrodotte. Lo ha detto ai giornalisti il ”portavoce del Cremlino Dmitry.“Da parte mia posso solo confermare che il presidente Putin non ha mai toccato il tema dellenella sua interazione con idei paesi che leintrodotte”, ha detto il portavoce presidenziale, commentando un articolo della Bild, giornale che cita un dialogo tra Macron e Scholz dopo i colloqui del marzo 2022 con Putin. I due sono rimasti sorpresi dal fatto che ilrusso non abbia mai menzionato eventuali ...

...-) Portavoce Cremlino: 'Putin non parteciperà ai funerali' 'Non ho ancora alcuna informazione sul funerale' aveva comunicato solo ieri ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitri: ...Leggi anchecritica discorso Papa: "Alimenta propaganda russa" LA NOTA DELLA NUNZIATURA ... CREMLINO RINGRAZIA IL PONTEFICE Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry, ha espresso ......di Francesco per raggiungere la pace in. " La TASS , agenzia statale che ha raccolto queste dichiarazioni, nel suo servizio aggiunge: "Il portavoce [del Presidente Vladimir Putin]ha ...

Ucraina: Peskov, 'Putin non ha mai parlato di sanzioni con leader che le hanno emesse' La Gazzetta del Mezzogiorno

Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Da parte mia posso solo confermare che il presidente Putin non ha mai toccato il tema delle sanzioni nella sua interazione con i ...(GUERRA RUSSIA - UCRAINA) Portavoce Cremlino: "Putin non parteciperà ai funerali" "Non ho ancora alcuna informazione sul funerale" aveva comunicato solo ieri ai giornalisti il portavoce del Cremlino ...