Ucraina | nunziatura apostolica | “Papa non ha mai incoraggiato idee imperialiste”

(Di martedì 29 agosto 2023) La presa di posizione dopo la dura reazione al discorso del Pontefice del 25 agosto scorso rivolto ai giovani cattolici della Federazione Russa “Francesco non ha mai. Al contrario, egli è un convinto oppositore e critico di qualsiasi forma di imperialismo o colonialismo, in tutti i popoli e situazioni. In questa stessa chiave vanno interpretate anche le parole del Romano Pontefice, pronunciate il 25 agosto scorso”. A stretto giro, arriva la ‘presa di posizione’ dellain, con mons. Visvaldas Kulbokas, dopo le parole pronunciate daFrancesco ai giovani cattolici della Federazione Russa, in una video conferenza avvenuta il 25 agosto scorso, che ieri avevano scatenato la dura reazione, ...

conosciuti per le idee ed azioni imperialiste ed espansioniste, realizzate a detrimento dei popoli vicini, compreso quello ucraino. Questa Rappresentanza pontificia rifiuta fermamente le suddette ...