Ucraina | nunziatura apostolica | “Papa non ha mai incoraggiato idee imperialiste”

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – "Francesco non ha mai. Al contrario, egli è un convinto oppositore e critico di qualsiasi forma di imperialismo o colonialismo, in tutti i popoli e situazioni. In questa stessa chiave vanno interpretate anche le parole del Romano Pontefice, pronunciate il 25 agosto scorso". A stretto giro, arriva la 'presa di posizione' dellain, con mons. Visvaldas Kulbokas, dopo le parole pronunciate daFrancesco ai giovani cattolici della Federazione Russa, in una video conferenza avvenuta il 25 agosto scorso, che ieri avevano scatenato la dura reazione, tra le altre, dell’arcivescovo di Kiev Shevchuk. "Nei mass-media ucraini e internazionali – si legge in una nota – sono sorte ...

