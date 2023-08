Ucraina | Nelli Feroci Iai | “Zelensky realista su Crimea ma negoziato è lontano”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 29 agosto 2023) "si va verso conflitto più o meno congelato, possibile soluzione alla coreana" “E’ uno sviluppo importante, una novità e un gesto di realismo da parte del presidente ucraino”, ma siamo “ancora lontani dalle condizioni per l’avvio di un vero e proprio”. Lo afferma all’Adnkronos il presidente dell’Istituto affari internazionali (Iai), l’ambasciatore Ferdinando, commentando l’apertura di Volodymyrsulla, regione annessa dalla Russia nel 2014, per il quale il leader ucraino ha parlato di una “preferibile e possibile” soluzione politica. Secondo, la proposta diva letta “nella sua interezza” e, in particolare, nell’aspetto in cui si parla una possibile formula di smilitarizzazione della ...