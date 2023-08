Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – L'ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dimitriha avvertito che la probabile autorizzazione occidentale all'di attaccare obiettivi nella penisola dil'" e ha sottolineato che offre alla Russia "un'opportunità" di "agire contro tutti" nella Nato. "I criminali ucraini hanno dichiarato di essere d'accordo nel compiere attentati in tutta la Russia, per esempio in", ha scrittosu Telegram. "Non c'è motivo di dubitare" che questo gesto estremo sua vero. "Ciò rappresenta una prova significativa, diretta e giuridica, delladell'nella guerra contro la Russia a fianco dello Stato di Stepan Bandera", ha aggiunto l'ex ...