Ucraina | media turchi | ‘Erdogan e Putin potrebbero discutere nuovo accordo grano’

(Di martedì 29 agosto 2023) Ankara, 29 ago. (Adnkronos) – I presidenti di Russia ea Vladimire Recep Tayyip Erdoganuna nuova formula per un “sul grano” nei colloqui a Sochi. Lo scrive il quotidiano turco Hürriyet.La settimana scorsa, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha visitato Kiev e ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il primo ministro ucraino Denys Shmyhal uno dei temi dei colloqui erano i rischi sul “corridoio del grano”. Ora è in via di preparazione la visita di Fidan a Mosca, che precederà i colloqui traed Erdogan.Secondo Hürriyet, Fidan ascolterà l’opinione delle autorità russe sull'”sul grano” e poi intavolerà i colloqui con l’Onu. Si presume che la nuova formula che la ...

Leggi anchecritica discorso Papa: "Alimenta propaganda russa" "Nei mass -ucraini e internazionali - si legge in una nota - sono sorte discussioni circa alcune parole pronunciate dal ...... con l'anomalia del periodo che è stata di ben +0,86 gradi superiore la. Negli ultimi 5 anni ... della concorrenza sleale, in uno scenario aggravato deli effetti del conflitto in, con i ...... maldestre e gratuite, all'interno dell'. Papa Francesco e ormai è risaputo non gode di un ...inizi Francesco lasciò passare una lettura tanto sbagliata degli eventi che per settimane i...

Ucraina: media turchi, 'Erdogan e Putin potrebbero discutere nuovo ... La Gazzetta del Mezzogiorno

"Nei mass-media ucraini e internazionali - si legge in una nota - sono ... realizzate a detrimento dei popoli vicini, compreso quello ucraino. Questa Rappresentanza pontificia rifiuta fermamente le ...Ankara, 29 ago. (Adnkronos) – I presidenti di Russia e Turchia Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan potrebbero discutere una nuova formula per un “accordo sul grano” nei colloqui a Sochi. Lo scrive i ...