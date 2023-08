Ucraina | Isw | ' operazioni russe limitate per carenza unità fanteria d' élite'

(Di martedì 29 agosto 2023) Washington, 29 ago. (Adnkronos) - Alla Russia mancanodi “d'” su cui un tempo faceva affidamento per condurre offensive su larga scala in. Lo ha scritto l'Istituto per lo studio della guerra (Isw), secondo cui l'esercito russo ha rapidamente ridistribuitoaviotrasportate d'nelle regioni di prima linea dove sono concentrate le truppe ucraine impegnate nella controffensiva. Il 27 agosto, un'aerea russa d'è stata trasferita, probabilmente dall'oblast di Lugansk, a Robotyne liberata ieri dall'esercito di Kiev. Gli analisti del think thank statunitense hanno sottolineato che la frequente ridistribuzione di questeindica che la loro capacità sta probabilmente diminuendo. "Il degrado ...

Lo scrive il think - tank Istituto per lo Studio della Guerra (), confermando che il fronte del sud è sempre più caldo. Oltre al conflitto di terra, c'è l'appendice del Mar Nero, dove Mosca ha ......della NATO avevano consigliato all'di concentrare i suoi sforzi offensivi lungo il fronte meridionale. Secondo quanto dichiarato da un comandante ucraino alla Reuters e riportato dall', ...Lo scrive il think - tank Institute for the Study of War (), che riporta quanto dichiarato da un comandante ucraino alla ...

Isw: avanzata ucraina accelera oltre le linee russe a sud QUOTIDIANO NAZIONALE

Avanzano con rapidità verso sud le forze armate ucraine incontrando solo una flebile resistenza nelle retrovie russe, mentre si avvicinano a una seconda linea fortificata ...La situazione nel Mar Nero sta evolvendo, con la presenza di una nave lanciamissili russa equipaggiata con otto missili da crociera Kalibr ...