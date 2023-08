Ucraina | i 95 carri armati parcheggiati in Italia

(Di martedì 29 agosto 2023) Sono fermi in un deposito in provincia di Gorizia e non possono partire perché la Svizzera ha bloccato l'esportazione a causa di ombre su una società elvetica che gestisce il passaggio di proprietà dei mezzi

La guerra inha innescato una corsa al riarmo in molti paesi europei. E anche l'Italia ... ecco pronunciare da lei in quell'intervista una proposta: realizzare le nuove fabbriche di...... feriti e dispersi (secondo il Kiev Independent dal 24 febbraio 2022 la Russia ha perso 261.310 soldati inoltre a centinaia fra aerei, elicotteri e migliaia fra veicoli corazzati e...Ciò è stato in gran parte il risultato dell'uso attivo di munizioni a grappolo da parte: a ... gli ucraini hanno lanciato in battaglia le loro ultime forze e riserve, iarmati ucraini non ...

I 95 carri armati per l'Ucraina parcheggiati in Italia WIRED Italia

L'uomo aveva anche intenzione di trasferirsi in Ucraina per combattere a fianco delle forze armate ... a oggi le perdite russe sarebbero di 261.840 uomini, 4.414 carri armati, 8.579mezzi corazzati, ..."In World of Tanks si impara a lavorare in squadra e a sviluppare tattiche nel gioco", ha dichiarato un soldato ucraino, che ha aggiunto come spesso abbia cercato di usare le stesse manovre della vita ...