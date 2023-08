Ucraina | Delrio Pd | ' Senza politica è una follia parlare di riarmo'

(Di martedì 29 agosto 2023) Graziano, esponente del Pd, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano ha parlato dei temi più caldi dellaitaliana e internazionale, come l'emergenza migranti e la guerra in. '...

Graziano, esponente del Pd, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano ha parlato dei temi più caldi della politica italiana e internazionale, come l'emergenza migranti e la guerra in. 'Bisogna ...Graziano, esponente del Pd, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano ha parlato dei temi più caldi della politica italiana e internazionale, come l'emergenza migranti e la guerra in. 'Bisogna ...

Ucraina, Delrio: “Ora per la pace serve la Ue, senza politica il riarmo ... Il Fatto Quotidiano

Ma il punto non sono più i numeri, bensì la strategia della Ue, che è rimasta un nano politico. Ora serve un suo sforzo diplomatico sull’Ucraina. Senza la politica, parlare di riarmo è follia”. Middle ...Lo premette, rivendicando la sua storia: “Di certo non mi offendo se mi definiscono un pacifista”. Il senatore del Pd Graziano Delrio, ex ministro, ex sindaco di Reggio Emilia, parla senza timori di a ...