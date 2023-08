Ucraina | Delrio Pd | “Possibile che sia assente l’Europa?”

(Di martedì 29 agosto 2023) Per Graziano, esponente del Pd, davanti al dramma ucraino è necessario fare dei distinguo, perché “senza politica è una follia parlare di riarmo”. Il politico di orientamento cattolico, nell’affrontare diversi dei temi più caldi della politica italiana e internazionale, tra cui l’emergenza migranti e la guerra in, ha lanciato un’invettiva contro il business delle armi, in linea con i tanti appelli del Pontefice. Per il politico, infatti, il punto è affrontare l’emergenza con gli occhi della diplomazia piuttosto che con quelli dell’intervento armato. E che dovrebbe essere messa in campo un’iniziatica europea, al momento del tutto. “Ora serve un suo sforzo diplomatico sull’”, dice in un’intervista rilasciata al Fatto quotidiano. (Ansa)“Bisogna ragionare in termini di difesa comune europea. ...

