Ucraina critica discorso Papa | “Alimenta propaganda russa”

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) –Francesco contribuisce alla diffusione di “idee imperialistiche” della Russia. E’ lamossa dal portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, che sulla sua pagina Facebook hato un passaggio delpronunciato dal Pontefice nei giorni scorsi durante un video-collegamento con i giovani russi riuniti a San Pietroburgo in occasione del X Incontro nazionale dei giovani cattolici della Russia. “È con taleimperialista e con la ‘necessità’ di salvare la ‘Grande Madre Russia’ che il Cremlino giustifica l’assassinio di migliaia di ucraini e la distruzione di centinaia di città e villaggi ucraini”, ha dichiarato Nikolenko. “È davvero un peccato che le idee di grande potenza, che sono, di fatto, la causa dell’aggressività ...

Una nota che sembra ugualmente contro Papa Francesco è stata emessa anche dall'arcivescovo ... Allo stesso tempo, condividiamo anche la grande delusione della società civile a seguito di ... "Con grande dolore e preoccupazione " ha affermato Sviatoslav Shevchuk , arcivescovo maggiore della Chiesa greco - cattolica"

In Ucraina, il capo dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk ... avverte che Polonia e stati confinanti chiuderanno i valichi con la Bielorussia in caso di “incidente critico“, citando la presenza di ...Per Kiev, il Pontefice contribuisce alla diffusione di "idee imperialistiche" della Russia ...